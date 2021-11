L'aeroport de Palma ha cancel·lat les seves operacions aèries aquesta nit perquè una vintena de passatgers d'un vol entre el Marroc i Turquia s'han escapat de l'avió, després que hagués d'aterrar d'urgència a Son Sant Joan per la indisposició d'una persona.

El succés ha tingut lloc al voltant de 2/4 de 9 del vespre quan un aparell de la Royale Air Marroc ha aterrat d'urgència a Palma perquè un passatger es trobava malament i requeria atenció mèdica urgent, han informat a Efe fonts aeroportuàries i de la Guàrdia Civil, els agents de la qual estan buscant aquesta nit als passatgers que han abandonat l'aparell.

Esperas en llegada a #Palma y posibles desvíos. Tráfico con destino a ese aeropuerto parado por seguridad. Al parecer ha aterrizado un vuelo y podría haber pasajeros de dicho vuelo deambulando por pistas y rodadura. #SafetyFirst pic.twitter.com/U07VBHMwzO — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) 5 de noviembre de 2021

Com que els viatjants fugits s'han dispersat per la zona de les pistes, la direcció de l'aeroport, per seguretat, s'ha vist obligada a desviar els vols que havien d'aterrar a la capital balear i retardar les sortides fins que el Cau Civil trobi als passatgers fugits.