«Tenim una oposició que, per tal de fer mal al Govern, no s’adona que a qui danya és a Espanya», va denunciar ahir Pedro Sánchez en un discurs carregat de retrets a Pablo Casado. Des d’Andalusia, on va donar suport al candidat del PSOE a les futures eleccions autonòmiques, Juan Espadas, el president del Govern va aprofitar per criticar durament al líder del PP: «L’oposició no pot ser sinònim de desitjar que al teu país li pugui anar pitjor». Sánchez va recordar que els continus atacs dels populars i de Vox al Govern els van portar fins i tot a posar en dubte la viabilitat de la campanya de vacunació. «El que ara fan és callar, no dir res. I aquesta és la pena», va sentenciar en la clausura del 14è Congrés del PSOE andalús. «Avui es tornen a equivocar», va dir, després de recordar que la dreta es va oposar a la recepció dels fons europeus. En la seva opinió, els diners que ja estan arribant de la Unió Europea «canviaran, per a bé, Espanya». «Es tornaran a equivocar, perquè si mirem com estàvem fa un any i com estem ara és evident que Espanya està avançant. Que Espanya va a millor», va sentenciar Sánchez.

El cap de l’executiu va subratllar que la crisi del coronavirus, igual que l’econòmica de 2008, ha evidenciat que només existeixen dues sortides: la socialdemocràcia de l’actual Govern o el neoliberalisme del PP i Vox. En aquest sentit, va reivindicar que el camí triat pel Govern de coalició ha estat en tot moment el de «dialogar per arribar a acords i arribar a acords perquè la classe mitjana treballadora tiri endavant». Sánchez va voler ser al costat d’Espadas en la clausura del 14è Congrés del PSOE Andalús per fer costat al qui serà candidat en unes eleccions autonòmiques que podrien avançar-se pròximament. Des d’allà va enaltir aquest «exercici d’oposició útil, de sentit d’estat, d’avantposar l’interès general» que guia, va dir, Espadas en la seva tasca política.

Unitat socialista

A més, va voler donar per resolt els temps convulsos que ha viscut la formació andalusa després de la lluita pel poder entre Espada i Susana Díaz. «Després de veure algunes de les coses que estem veient en altres organitzacions, recordava una cosa que ens va dir el nostre fundador, Pablo Iglesias, sobre la solvència i la fortalesa dels projectes polítics. Va dir que ni les estridències ni les descaradures feien forts als projectes polítics, que els projectes es feien forts quan sabíem quins interessos servíem». Unes paraules que, a més, arriben a la meitat de la batalla que viu Pablo Casado amb la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Espadas, que ha tirat endavant la seva executiva amb el 84% dels vots, també va fer una crida a deixar de costat qualsevol possible enfrontament intern: «És el moment de la unitat del partit. Cap socialista enfadat amb un company. Fraternitat, unitat: som una família i sortirem d’aquí com una pinya. La resta no importa».

Aposta per la derogació parcial de la reforma laboral

El plenari del XIV Congrés Regional del PSOE-A va aprovar ahir diumenge per unanimitat els dictàmens de les tres comissions celebrades sobre la ponència marc, entre les quals figuren propostes com la «derogació dels aspectes més lesius de la reforma laboral del PP» i mesures com el «reforç i reorganització de l’atenció primària garantint la presencialitat», la «gratuïtat dels llibres de text d’Educació Secundària i Batxillerat» o «limitar l’accés dels menors a la pornografia a internet i als videojocs». La ponència marc, fruit del centenar de reunions mantingudes pel denominat Grup d’Impuls per a l’Escolta Activa del PSOE-A amb col·lectius socials a les vuit províncies, i les 3.035 esmenes presentades des de les 804 agrupacions locals i municipals socialistes, van ser debatudes per un total de 520 delegats en les tres comissions del Congrés: «Valors Socialistes»; «Un canvi just i social» i «Transformar Andalusia».