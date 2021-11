És difícil concebre una ruta terrestre més inhòspita per entrar a la Unió Europea (UE) a les portes de l’hivern que la frontera entre Bielorússia i Polònia. Però és allà on centenars de migrants del Pròxim Orient, Àfrica i Àsia es concentren amb l’esperança de traspassar els filats que protegeixen 12.000 soldats i policies polonesos. Dormen al ras o a tendes de campanya, i recorren al foc per intentar sobreviure a les baixes temperatures. En contra seva juga la política perquè, com va passar aquest estiu a Ceuta, aquesta sembla ser una crisi manufacturada, l’eina del règim de Minsk per castigar els seus veïns per acollir l’oposició bielorussa i Brussel·les per sancionar Lukaixenko i el seu entorn, segons denuncien la UE i les autoritats poloneses.

La tensió va en augment i hi ha el risc de transformar la gèlida frontera en un polvorí, atesa l’estreta aliança que Bielorússia manté amb Moscou, i els recels que desperten tots dos actors a Polònia i els seus veïns bàltics. «L’intent coordinat des de Bielorússia per llançar un atac híbrid contra Polònia amb l’entrada massiva d’immigrants ha començat», va denunciar el Govern polonès en un comunicat. «El règim bielorús està atacant les fronteres poloneses i de la UE d’una manera sense precedents», va afegir després el seu president, Andrzej Duda.

Només dilluns, les autoritats van registrar més de 300 intents de travessar la frontera irregularment i 17 persones, la majoria iraquianes, van ser detingudes per les forces de seguretat poloneses. La crisi, però, no és nova. Des de principis d’any, les temptatives per ingressar sense papers des de Bielorússia i reclamar asil a l’espai comunitari superen els 23.000 casos. El fred, la gana i la desesperació estan tensant la corda. Les imatges que arriben des de les fronteres poloneses mostren grups d’immigrants fent malbé les tanques i els filats amb troncs i tenalles, mentre les forces de seguretat responen amb material antiavalots.

Suport de l’OTAN a Polònia

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va considerar ahir «inacceptable» l’ús per part del règim d’Alexander Lukaixenko de la migració irregular per desestabilitzar països veïns com Polònia, a qui va expressar la «solidaritat» de l’Aliança Atlàntica. Stoltenberg va informar, a més, que havia parlat amb el president de Polònia sobre la «greu» situació fronterera.