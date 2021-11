Isabel II s’ha fet un esquinç a l’esquena a les últimes hores, segons van informar fonts del palau de Buckingham, motiu pel qual la sobirana, de 95 anys, no va poder assistir al servei del Diumenge del Record a Londres, amb què precisament havia de reprendre la seva agenda oficial després del seu últim ingrés hospitalari, el 21 d’octubre passat. Després de la breu estada a l’hospital, la reina va haver de fer repòs durant diverses setmanes.

El mes passat la monarca més longeva al tron va anar a l’hospital per a «investigacions preliminars» sobre una malaltia no especificada i des de llavors s’ha perdut esdeveniments com la conferència climàtica COP26. Ahir tenia previst veure el servei des del balcó del Foreign Office al centre de Londres mentre el seu fill i hereu al tron, el príncep Carles, que ahir va fer 73 anys, dipositava una ofrena floral en nom seu.