Els aerosols, aquelles petites partícules que es poden quedar minuts i fins i tot hores surant a l’aire amb càrrega vírica i infectar qui les inhali, continuen sent objecte d’intens debat, gairebé dos anys després de l’inici de la pandèmia. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va trigar mesos a reconèixer el seu impacte en l’expansió de la COVID-19, i ara la transmissió per via aèria a interiors està universalment acceptada, però segueix sense saber-se amb exactitud quantes d’aquestes partícules virals s’han d’inhalar per resultar infectat. Un estudi recent, però, ha aconseguit calcular per què és més fàcil encomanar-se quan es canta que quan només es parla, i pel camí ha arribat també a una conclusió diferent, però tan o més rellevant: els homes tenen més capacitat de transmetre aquest virus que les dones.

La virologia, com tantes altres disciplines, pateix una manca de perspectiva en aquest terreny. Només el 4% dels estudis sobre el coronavirus tenen en compte les diferències entre els sexes biològics, segons va denunciar a principis d’estiu la revista Nature. Tot i això, des de la primera onada se sap que ells tenen més possibilitats de morir pel coronavirus que elles. El que prova la nova investigació, realitzada per la Universitat de Colorado i publicada a Environmental Science and Technology, és el paper dels homes a l’hora de propagar la infecció.

«Aniversari feliç»

L’estudi, que va col·locar 63 individus sans d’entre 12 i 62 anys en càmeres d’assaig i els va fer entonar Aniversari feliç i llegir un extracte del llibre infantil La bella eruga, arriba a tres troballes rellevants. Quan es canta, s’emet un 77% més aerosols que en parlar. Els adults produeixen un 62% més d’aquestes partícules que els menors. I els homes expulsen un 34% més que les dones, sent per tant la seva capacitat de contagi molt més gran. Tot i això, un adult pot produir més partícules en una conversa normal que un nen de 12 anys, però si el mateix nen canta o crida la seva emissió serà similar. Tot i la novetat de la conclusió, els motius d’aquesta diferència important són molt senzills d’explicar: els homes solen tenir els pulmons més grans que les dones.

Els investigadors no tenien pensat arribar a aquesta troballa. Pretenien posar a prova si els tancaments de sales de concerts, teatres i òperes aprovats a mig món havien estat adequats i proporcionats, i també explicar successos com el que va passar en una classe de cor a l’estat de Washington el 2020. Només un dels integrants del grup tenia símptomes, que va atribuir a un refredat comú, però 53 dels 61 assistents van sortir contagiats. Tres van haver de ser hospitalitzats, mentre dos d’ells van morir.