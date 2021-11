El jove marroquí que va provocar l’aterratge d’emergència a l’aeroport de Palma té pendent un judici per atacar quatre policies a Màlaga l’any passat. Yassine J., de 24 anys i que es troba en presó preventiva per la fuga massiva a l’aeroport illenc, s’enfronta a una petició fiscal de gairebé dos anys de presó per aquell incident, en què suposadament va agredir, insultar, amenaçar i escopir diversos agents de la Policia Nacional. El jutjat andalús encarregat d’aquell cas no va aconseguir localitzar-lo perquè assistís al judici, fet pel qual al desembre passat va dictar una ordre de crida i cerca. Va ser aquesta reclamació la que va portar la Policia Nacional a detenir-lo inicialment quan va rebre l’alta a l’hospital el dia 5 de novembre.