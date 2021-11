Fort amb els febles i covard amb els poderosos. El polemista ultra Éric Zemmour va encarnar ahir aquesta actitud habitual en els líders d’ultradreta i es va absentar de la sala d’audiències. El Tribunal de París va començar el judici a l’assagista-candidat per haver insultat els immigrants menors en un programa de televisió. Els jutges decidiran si la nova sensació de l’extrema dreta a França va cometre un delicte de «complicitat en la provocació de l’odi racial i d’injúria racial». La condemna podria ser de fins a un any de presó i 45.000 euros de multa.

Els fets jutjats es remunten al 29 de setembre del 2020. En un plató de CNews, coneguda com la Fox francesa per la seva línia editorial molt conservadora, es va esplaiar amb duresa contra els menors estrangers no acompanyats: «No tenen res a fer aquí. Són lladres, assassins i violadors, això és tot el que són. Hem de reenviar-los al seu país i no haurien de venir ni a França».

Aquestes declaracions de l’assagista ultra es van produir pocs dies després que es produís un intent d’atac contra l’antiga seu de la redacció de la revista Charlie Hebdo per part d’un jove pakistanès de 25 anys, però que uns anys abans s’havia fet passar per un menor d’edat.