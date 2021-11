Àustria ha tornat aquest dilluns a tancar el comerç no essencial, la gastronomia, museus, esdeveniments culturals i espectacles, i s'ha convertit, així, en el primer país d'Europa que imposa un confinament a tot el país per frenar la quarta onada de la Covid aquest hivern. Els carrers de Viena, que el cap de setmana van ser escenari d'intenses protestes contra les mesures adoptades per combatre la pandèmia, s'han despertat aquest dilluns buides. Després d'encadenar diversos rècords de noves infeccions en les últimes setmanes, la república alpina, de 8,9 milions d'habitants, registra actualment una incidència acumulada en set dies de 1.102 nous contagis per cada 100.000 habitants. Als hospitals d'algunes regions, les unitats de cures intensives s'han omplert amb pacients de Covid i estan a punt del col·lapse, cosa que ha obligat a posposar nombroses operacions i tractaments de diverses malalties.

«Necessitem una acció decidida», va dir el ministre de Sanitat, l'ecologista Wolfgang Mückstein, en justificar les fortes restriccions, i va recordar que «a les ucis el personal està al límit, ja no pot més». «Cal reduir els contactes [entre els ciutadans] almenys en un 30%, necessitem les capacitats dels hospitals per a tots, necessitem una perspectiva a mitjà termini», va insistir el ministre la nit passada, en una entrevista amb la televisió pública ORF. El Govern, format per conservadors i ecologistes, va decidir i va anunciar el nou confinament divendres passat després de registrar-se diversos rècords de noves infeccions i només cinc dies després que s'imposessin restriccions només per als no immunitzats. Les mesures regiran previsiblement durant 20 dies, fins al 12 de desembre, tot i que hauran de ser prolongades mitjançant decret a finals de mes.

Igual com en ocasions anteriors, el confinament a Àustria és moderat si es compara a l'imposat en el passat en altres països, ateses les múltiples raons per les quals es permet a les persones sortir de casa. Entre aquestes a més d'anar a comprar aliments, medicaments i altres productes de necessitat bàsica, la feina i l'educació, també hi ha «la recreació física i mental a l'aire lliure», segons el decret recentment publicat. Això inclou, per exemple, anar amb tren a esquiar. Així mateix, és possible sortir per atendre persones necessitades de suport, «exercir els drets i responsabilitats familiars amb els parents i contactes pròxims», per satisfer «les necessitats religioses bàsiques» o per a la cura dels animals. És possible anar al metge i als centres de vacunació i tests de Covid, o fer «ús dels instruments de la democràcia», com la participació en manifestacions.

Les mascaretes FFP2 són obligatòries en tots els llocs públics tancats i també a la feina, on a més cal mantenir una distància física d'almenys dos metres entre les persones. Les autoritats han demanat que tot el que pugui treballi des de casa. Els esdeveniments de l'esport professional, com el futbol, tindran lloc sense públic. Juntament amb el nou confinament, el Govern austríac va anunciar que a partir del febrer la vacuna contra la Covid serà obligatòria, una mesura adoptada davant el baix índex d'immunització de la població, que és en el dia d'avui del 66%, insuficient per frenar la ràpida propagació de la variant delta del coronavirus.