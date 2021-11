La lava procedent del volcà de La Palma va ocupar vuit noves hectàrees en les últimes 24 hores, fins a una superfície total de 1.058,22 hectàrees, un avenç centrat en la colada quatre, que es va unir a la colada set, entre les muntanyes de Todoque i La Laguna.

En tot cas, la sismicitat es manté estable, les emissions de gasos continuen en tendència descendent, la deformació del terra de sis centímetres en vertical detectada en dies passats ha revertit i la qualitat de l’aire és bona o raonablement bona, segons van informar els portaveus dels comitès científic i tècnic del Pla d’emergències volcàniques de les Canàries (Pevolca), Carmen López i Miguel Ángel Morcuende.

Morcuende va alertar contra la normalització amb què la població de La Palma està assumint «una cosa que no és tan corrent» com la presència d’un volcà en una zona habitada i va insistir que els ciutadans han de mantenir «la guàrdia alta» per la seva pròpia seguretat.

Els problemes més importants provocats pel volcà ahir es van produir en les connexions aèries amb l’illa, interrompudes des del matí de dissabte per la caiguda de cendres sobre l’aeroport, al vessant est de l’illa, cosa que manté inoperativa les pistes.

El predomini dels vents del sud i de l’oest és probable que es mantingui almenys en les properes 24 a 48 hores, cosa que és desfavorable per a l’activitat aeronàutica, va destacar la portaveu científica del Pevolca, Carmen López.

Tot i que en general la qualitat de l’aire és bona o raonablement bona , les autoritats aconsellen utilitzar mascaretes FFP2 i mantenir la precaució al vessant est de l’illa, al qual els vents empenyen els gasos i les cendres.