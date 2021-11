Gairebé tres dècades després del crim d’Alcàsser, una prova d’ADN a una calavera pot aclarir aquest triple assassinat comès el 1992. Segons va publicar La Razón, la Policia nacional ha sol·licitat que es confronti l’ADN d’un crani trobat el 2006 a l’illa de Lambay, a Irlanda. Aquest crani no és el que es va descartar fa vint anys, ja que aquest va ser trobat a l’illa de Cork.

Aquest os va ser trobat fa 15 anys per uns pescadors, però no va ser fins no fa gaire quan els investigadors van fer la reconstrucció digital de la calavera, i van reclamar ajuda per a la seva identificació. Quan la petició va arribar a Espanya, les forces de l’ordre van apreciar aviat la semblança amb Antonio Anglés, un dels sospitosos del crim, que encara està en parador desconegut. Els periodistes Genar Martí i Jorge Saucedo -autors del llibre El fugitivo, sobre la fugida d’Anglés, que ara tindria 55 anys- van afirmar que la Policia ha demanat que es confronti l’ADN d’aquest crani.

L’assassinat de les tres nenes -Míriam, Toñi i Desirée- va mantenir en suspens tot el país durant més de dos mesos i el posterior seguiment mediàtic del dolor de les seves famílies i la investigació forense i policial van donar peu al que nombrosos analistes han arribat a anomenar l’inici de la «teleescombraries».

Les víctimes van ser vistes per última vegada el 13 de novembre de 1992, quan es dirigien des d’Alcàsser, on residien, a la discoteca Color de la veïna Picassent, on mai no van arribar. La seva desaparició va donar pas a una intensa recerca que va concloure el 27 de gener del 1993 quan dos apicultors van trobar els cadàvers semienterrats de les adolescents en un paratge de difícil accés conegut com La Romana, a prop de la presa de Tous.

Les autòpsies van confirmar que Miriam, Toñi i Desirée van ser torturades i violades abans de morir d’un tret. Un dia després de la troballa dels cossos van ser detinguts diversos sospitosos, entre ells Miguel Ricart, que en la primera declaració davant la Guàrdia Civil va admetre la seva participació en els crims, i Enrique Anglés, posat en llibertat el 30 de gener. El tercer sospitós, Antonio Anglés, va acabar fugint.