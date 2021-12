El Tribunal Constitucional va rebutjar ahir de ple per unanimitat els 33 incidents de recusació presentats, entre d’altres, pel líder d’ERC, Oriol Junqueras, i l’expresident Carles Puigdemont contra els magistrats Enrique Arnaldo i Concepción Espejel, per evitar que el TC quedés sense quòrum suficient per resoldre aquests recursos, van informar fonts de l’alt tribunal.

L’ordre del dia es va haver d’alterar per donar una resposta adequada al primer obstacle que se li havia presentat al tribunal durant la presidència de Pedro González-Trevijano, que, tot i això, va aconseguir que la decisió fos unànime, segons l’objectiu que s’havia fixat en assumir aquesta responsabilitat. El líder d’ERC i Puigdemont al·legaven que els dos magistrats proposats pel PP per a aquest tribunal havien perdut la imparcialitat per poder pronunciar-se sobre els recursos del procés encara pendents.