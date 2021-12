La fiscalia del Tribunal Suprem ja té en el seu poder la documentació suïssa que esperava per procedir a redactar el decret d’arxiu de les tres diligències obertes al rei Joan Carles sense por de deixar res pendent. Tot i això, les fonts fiscals consultades descarten que això impliqui que la decisió amb què es posarà fi a les investigacions es pugui adoptar de forma imminent, perquè els documents han de ser estudiats i la redacció del decret ha de ser extremadament curosa en un assumpte tan delicat amb l’objectiu de no deixar pendent cap assumpte que pugui servir per posar en qüestió allò que s’ha fet.

La fiscal general de l’Estat, Dolores Delgado, va conèixer dimecres la notícia de la recepció de la documentació de boca del mateix tinent fiscal del Suprem, Juan Ignacio Campos, poques hores abans de morir. Entre els seus últims compromisos professionals va estar parlar amb la seva única superior a la carrera fiscal, com feia amb regularitat, sobre les diligències de Joan Carles I. La seva professionalitat i haver treballat fins a l’últim dia van ser circumstàncies molt recordades a la seva capella ardent, instal·lada ahir a la Fiscalia General.

La documentació relativa a les finances suïsses del monarca dels anys 2015 i 2016, quan ja havia perdut la inviolabilitat, després de la seva abdicació, ha de ser estudiada ara pels especialistes tributaris de l’Oficina Nacional d’Investigació del Frau (ONIF) i els mateixos fiscals . Amb els seus resultats i el que s’ha investigat fins ara es redactarà el decret d’arxiu, com estava previst, perquè no s’espera que hi apareguin dades desconegudes pel ministeri públic.

La mort de Campos no afectarà el futur de les diligències de recerca. Fa aproximadament un mes Delgado va nomenar el fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, coinstructor de les diligències, responsabilitat que compartia des de llavors amb Campos. A més, des que les diligències van ser elevades al Suprem també hi treballa un equip de quatre fiscals de Sala.

Com que l’arxiu no és imminent, dues de les tres diligències obertes també caduquen a final de mes i seran prorrogades per sis mesos, com es va fer amb les del fons descobert a l’illa de Jersey. Es tracta de les primeres obertes pel cobrament de 65 milions d’euros de la monarquia saudita després de la construcció de l’AVE a La Meca i la dels pagaments amb targetes nodrides amb diners d’un empresari mexicà.