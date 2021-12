L’Audiència Nacional ha prohibit sortir d’Espanya a l’excap d’ETA Mikel Albisu, Mikel Antza, que a més haurà d’anar cada 15 dies al jutjat, segons va informar ahir Aiert Larrarte, advocat de l’imputat en l’assassinat del tinent d’alcalde de Sant Sebastià Gregorio Ordóñez (PP). No obstant això, a la seva arribada als Jutjats de Sant Sebastià per a declarar per videoconferència a les 10.30, va ser rebut amb aplaudiments d’integrants de Sortu i d’EH Bildu, que van acudir amb una pancarta en la qual es llegia: «Konponbidea eta bakea» (solució i pau, i «Mikel Albisu gurekin» (Mikel Albisu amb nosaltres).

L’homenatge es va produir menys d’un mes després que el col·lectiu de presos d’ETA (EPPK) fes pública que anava a posar fi a les rebudes al carrer a excarcerats i de limitar a actes «discrets» i privats els «ongi etorris» (benvingudes).