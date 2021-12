Un tribunal de Moscou ha imposat a Google una multa de 7.200 milions de rubles (uns 86,5 milions d’euros) per no eliminar continguts prohibits, una sanció sense precedents que redobla la pressió sobre les empreses tecnològiques estrangeres. Un tribunal de Moscou ha indicat que Google és culpable d’una «infracció administrativa» que comporta aquesta multa, la més dura prevista per la normativa del país, segons ha recollit l’agència russa de notícies Sputnik.

El tribunal assenyala que la multa ha estat calculada tenint en compte els ingressos de la companyia durant l’últim any, mentre que Google diu que estudiarà la decisió i decidirà si apel·la. Per part seva, Alexander Jinstein, cap del comitè de Política d’Informació de la Duma, la cambra de Baixa del Parlament rus, ha manifestat que la decisió és «correcta» i ha afegit que no impedeix la feina de la companyia al país.