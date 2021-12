El minvament gradual de llibertats a la Rússia de Vladímir Putin ha fet un pas de gegant. La Cort Suprema russa va ordenar ahir el tancament definitiu de l’oenagé Memorial, la més emblemàtica al país pel que fa a la defensa de llibertats. La justícia va argumentar que l’organització infringeix una llei que exigeix als grups registrar-se com a agents estrangers. Els advocats de Memorial mai no han tingut cap dubte que es tracta d’un tancament per motius polítics.

La prohibició suposa el colofó a un any de dures mesures contra els moviments de l’oposició i els grups defensors de drets humans, civils i socials, en què també s’ha empresonat el principal crític del Kremlin, Alexéi Navalny, se n’ha prohibit el moviment polític i molts dels seus aliats han fugit del país. La versió oficial de Moscou passa per afirmar que està aplicant les lleis per frustrar l’extremisme i protegir el país de la influència estrangera. Un advocat de Memorial va assegurar ahir que apel·larà la sentència, tant a Rússia com davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) Memorial, creada el 1989 per dissidents soviètics (entre ells el nobel de la Pau Andrei Sàkharov), va portar a terme una tasca meticulosa de documentació dels crims estalinistes i dels camps del gulag, i va continuar la seva tasca en la defensa dels drets humans i dels presoners polítics.