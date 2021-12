El Tribunal d’Apel·lació de Gant (Bèlgica) va rebutjar ahir l’entrega a Espanya del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, per un delicte d’amenaces, després d’haver descartat els delictes d’injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme pels quals també el reclama la justícia espanyola. «No hi ha extradició per cap dels tres casos», va assegurar l’advocat Simon Bekaert després de conèixer la resolució, que confirma la decisió en primera instància. La fiscalia pot recórrer el dictamen en cassació com a darrer recurs.

Poc després de fer-se pública la resolució judicial, l’artista va publicar un tuit en què, fent un gest despectiu davant de l’Ambaixada d’Espanya, agraeix els suports rebuts i assegura: «Primer t’ignoren, després riuen, després t’ataquen i finalment guanyes. Gràcies als que m’han donat suport des de la meva detenció el 2012, des de l’exili el 2018, l’equip jurídic i els imprescindibles que saben que la lluita és l’únic camí».

Crítica a Òmnium

En una entrevista a Catalunya Ràdio després de conèixer-se la decisió del tribunal belga, Valtònyc va lamentar que pugui viatjar per Europa però no tornar a casa seva, Mallorca. Per al cantant mallorquí, els magistrats belgues «han demostrat que són independents» i que «respecten els estàndards europeus del segle XXI».

«La societat belga pot estar contenta que s’hagi respectat el dret d’expressió, la llibertat d’expressar-se», va explicar. També va criticar el paper d’entitats com Òmnium Cultural, a les quals va reclamar més compromís: «Les felicitacions d’Òmnium són una merda si només es queden en felicitacions. Han de deixar de fer campanyes de màrqueting, jo els he necessitat molt i no han estat al meu costat». Fonts de l’entitat presidida per Jordi Cuixart van lamentar aquestes paraules i van recordar que el seu màxim responsable va visitar recentment el raper per expressar-li suport.

El cas s’ha retardat més d’un any en segona instància i, en aquest temps, el jutge de Gant va elevar al Tribunal Constitucional belga el referent als atacs al Rei, al·legant la llei belga del 1847 que protegeix la figura del Monarca. L’alt tribunal la va declarar inconstitucional perquè considera que col·lisiona amb la llibertat d’expressió, «no satisfà una necessitat social urgent» i a més «és desproporcionada amb l’objectiu de protegir la reputació de la persona del Rei».

Suport i porta oberta

Aquesta decisió va ser celebrada com un triomf pels advocats de Valtònyc, que van assenyalar que la situació pot acabar impulsant canvis legals a l’ordenament jurídic de Bèlgica. La sentència obre, en principi, la possibilitat que el cantant pugui tornar a Espanya, però no ho garanteix, ja que «les autoritats belgues no tenen competències sobre les espanyoles» i «no té efecte judicial directe a Espanya», va explicar l’advocat de l’artista. Bekaert va assenyalar que espera que el «soroll» que generarà la resolució coneguda ahir «impulsi el debat sobre la llibertat d’expressió, perquè a Europa no està bé enviar músics a la presó».

El raper té també diligències obertes per part de la Fiscalia de Sevilla per un delicte d’odi en fer una crida al públic d’un concert a Marinaleda el 2018 a «posar una puta bomba al fiscal» i «a disparar-li un tret a un guàrdia civil». «El meu possible retorn no depèn de nosaltres. El que sí que sé és que ara seré lliure a Europa, podré viatjar, se m’obrirà un món i denunciaré el que està passant a l’Estat espanyol per tot Europa i no només des de Bèlgica, com he hagut de fer fins ara», va assegurar Valtònyc.

L’entrega del raper, que va fugir d’Espanya el juny del 2018, ja va ser rebutjada en primera instància. Sigui quina sigui la decisió, tant la fiscalia com la defensa poden recórrer la sentència i esgotar la via legal acudint al Tribunal de Cassació, que estudiaria simplement qüestions formals durant el procés judicial sense entrar a fons en l’assumpte.