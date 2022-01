El príncep Andreu ha tornat els seus títols militars i els seus patronatges reials a la seva mare, la reina Isabel, segons va informar ahir el palau de Buckingham, un dia després que els seus advocats no aconseguissin evitar el procés judicial per abús sexual contra el fill de la monarca. «Amb l’aprovació i l’acord d’Isabel II, els títols militars i patronatges reials han estat tornats a la reina», va explicar Buckingham en un comunicat. «El duc de York continuarà sense assumir cap responsabilitat pública i defensarà el cas com un ciutadà privat», va afegir el comunicat.

Peticions de militars Segons un article publicat a The Times a principis de mes, cada vegada més veus a l’interior de l’Exèrcit reclamaven que se’l desposseís dels càrrecs militars. El diari explicava que els oficials es mostraven incòmodes en haver de brindar per la salut del duc durant els sopars d’aquest regiment. El segon fill home d’Isabel II ostentava nou títols militars i correspon a la monarca retirar-los oficialment. La vinculació del germà de Carles d’Anglaterra amb l’Exèrcit és profunda i es remunta fa dècades. El príncep va ser pilot d’helicòpter a la guerra de les Malvines lliurada entre Argentina i el Regne Unit (entre abril i juny de 1982) i entre els honors militars que se li van concedir i se li han retirat hi havia el de Coronel de les Guardes Granaderes, o coronel en cap adjunt dels Llancers Reials. El duc de York sempre ha negat rotundament les rotundes acusacions de Virginia Giuffre i el 2019 va concedir una entrevista al programa de la BBC Newsnight per oferir la seva versió del que havia passat i amb la qual confiava a poder netejar la seva deteriorada imatge, segons Efe. En aquest espai televisiu, el fill d’Isabel II va negar haver mantingut relacions sexuals amb menors i encara que va defensar la seva amistat amb Jeffrey Epstein va admetre també que hauria d’haver tallat la relació amb el pederasta molt abans. Molts analistes van considerar que, lluny d’ajudar-lo, la seva intervenció televisada va perjudicar encara més la seva imatge davant els ciutadans. Encara que el príncep va abandonar les seves funcions públiques el 2019 quan se’l va relacionar amb el malaguanyat pederasta nord-americà -que es va suïcidar en una presó als Estats Units- i no ha tornat a assistir a cap acte militar, conservava fins ara les seves funcions a vuit regiments.