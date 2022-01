El 20 de desembre, quan Alfonso Fernández Mañueco va avançar les eleccions a Castella i Lleó, Alberto Garzón ja havia parlat amb The Guardian sobre les macrogranges. Uns dies després es va fer pública l’entrevista i encara va trigar una altra setmana atreure l’atenció mediàtica. En aquells moments, ningú a Unides Podem imaginava la repercussió que tindrien. Menys encara que aquestes declaracions podrien revitalitzar-los en la competició electoral a Castella i Lleó. «Ens ha ficat de ple en la campanya», admet el candidat dels morats al 13-F, Pablo Fernández.

«La coherència que tenim es farà notar i ens afavorirà», destaca el dirigent d’Unides Podem després d’assenyalar que porten anys defensant el model de ramaderia extensiva davant de les macrogranges. La polèmica relacionada amb les paraules del ministre de Consum només l’ha posat en relleu, asseguren des de la cúpula dels morats. «Sense haver-ho previst ni meditat pot ser beneficiós», reconeixen fonts pròximes a la cúpula de l’espai confederal.

Malgrat que sembla evident, diferents veus d’Unides Podem assenyalen, una vegada i una altra, que la defensa de Garzón del model extensiu no perseguia aquesta finalitat. «Mai és va pensar amb perspectiva electoral», assenyala una font de l’entorn de la vicepresidenta segona i líder del partit morat, Yolanda Díaz. «Hem sortit beneficiats gairebé sense voler-ho», reitera una altra font més pròxima a la direcció de Podem. «Sense moure un dit», resumeix una tercera. Però, encara que sense intenció, el resultat és que ara tenen una nova basa per jugar.

L’espai del PSOE

En les files del partit morat hi ha consens en què la confrontació del PSOE amb Garzón ha allunyat els socialistes de la seva posició ideològica tradicional sobre la ramaderia, cedint aquest espai a Unides Podem. «Hi ha gent que veu amb molt bons ulls un discurs verd i Garzón els ha guanyat», sostenen. Segons explica una font de l’entorn de la direcció del partit, se’ls ha obert una finestra d’oportunitat.

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ho va aprofitar dissabte a Valladolid, on va advertir també que PP i PSOE pretenen que les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó del pròxim 13 de febrer siguin «la primera parada de tornada al bipartidisme» per a «poder repartir-se despatxos». Belarra ha defensat que populars i socialistes volen que retorni el «sistema de torn» en el qual prenen decisions «excloent la majoria», i en aquest sentit ha assenyalat les eleccions de Castella i Lleó com a «primera pedra en el camí», segons va explicar en l’acte de presentació de la candidatura d’Unides Podem als comicis liderada per Pablo Fernández.