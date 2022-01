La història que llegiran a continuació ha succeït al Japó i donaria per fer una pel·lícula. Una dona casada i amb un fill s'assabenta que el seu marit pateix un trastorn hereditari que podria afectar els seus fills. Després de conèixer el diagnòstic, com que la dona té moltes ganes de tenir més fills, decideix recórrer a un donant d'esperma. Les donacions de semen al Japó tenen una regulació bastant complicada i restrictiva, de manera que moltes persones busquen alternatives a Internet. Com que el seu marit no és estèril, la dona recorre a les xarxes socials. El juliol de 2019 la seva recerca del candidat ideal dona resultat: un japonès solter adinerat que havia estudiat a la Universitat de Kyoto. Van anar al llit deu vegades fins que va aconseguir quedar-se embarassada, ja que «al Japó no hi ha un sistema públic o un sistema legal per a la donació d'esperma», va manifestar l'advocat de la dona en una conferència de premsa dimarts passat.

¿I per què ha comparegut el seu lletrat davant els mitjans? Doncs perquè resulta que la dona, després de descobrir que el pare biològic del seu segon fill havia mentit sobre la seva identitat i, ja que era massa tard per avortar, va decidir donar-lo en adopció i es va quedar tan ampla. A més, segons revela el mitjà japonès de notícia 'Tokyo Shinbun', la dona, que té 30 anys i viu a Tòquio, ha presentat per «angoixa emocional» una demanda per 2,86 milions de dòlars a l'impostor, un home que no és japonès, sinó xinès; que en realitat està casat i que no va estudiar a l'elitista universitat que deia. Segons el seu advocat, la dona ha experimentat «trastorns del son» i posar el nen en adopció li ha validat una allau de crítiques al seu entorn. Així les coses, uns pares d'adopció rebran un nadó que té com a pares biològics una dona i un home casats (però no entre ells) que van mantenir relacions sexuals per concebre'l i que ara, després de renunciar al nounat, es veuran les cares als tribunals en un judici que sembla que serà mediàtic, malgrat que no s'ha revelat fins al moment la identitat dels litigants.