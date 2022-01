Benet XVI va admetre que sí que va estar present en una reunió en què es va parlar d’un sacerdot acusat d’abusos quan era arquebisbe de Munic-Freising entre el 1977 i el 1982 i va atribuir a un «error en l’edició de la seva anterior declaració» haver negat la seva presència a la trobada.

El papa emèrit s’ha pronunciat així sobre la seva declaració recollida a l’informe d’abusos sexuals de la diòcesi de Munic, que va comptabilitzar almenys 497 víctimes entre el 1945 i el 2019 i que l’acusa de conducta indeguda en almenys quatre.

Segons va explicar el seu secretari privat, Georg Gänswein, a l’Agència Catòlica de Notícies (KNA), el papa emèrit havia negat la seva presència en aquesta reunió a causa d’«un error» en l’edició de la seva declaració sobre una de les reunions esmentades per l’informe. «L’error no va ser comès amb mala fe», sinó que va ser el «resultat d’un error en el processament editorial de la seva declaració». «Ell està molt penedit per això i es disculpa», va manifestar Gänswein.

D’aquesta manera, Benet XVI va manifestar que «sí va participar a la reunió de l’ordinatari el 15 de gener de 1980», segons el comunicat recollit pel portal del Vaticà, Vatican News.

Tot i això, va assegurar que en aquella reunió «no es va prendre cap decisió» sobre la designació pastoral del sacerdot en qüestió, sinó que en realitat només es va afrontar el tema des de la perspectiva de «permetre un allotjament» per al sacerdot mentre estava rebent tractament terapèutic a Munic.

L’informe elaborat el bufet d’advocats Westpfahl Spilker Wastl (WSW), que va dur a terme el peritatge en nom de l’arxidiòcesi, mostrava una acta de la reunió on es deia que va ser present i va rebutjar la negació per considerar-la «poc creïble». Després de l’informe, Benet XVI va assegurar sentir «vergonya» davant els casos d’abusos sexuals a l’Església catòlica alemanya.