Gairebé onze milions de portuguesos estan cridats avui a les urnes per renovar el Parlament, compost per 230 escons, en unes eleccions molt renyides. La confiança del Partit Socialista (PS) en una majoria absoluta s’ha diluït en les darreres setmanes. Els últims sondejos apunten a un empat entre els socialistes, que obtindrien prop d’un 36% dels vots -resultat semblant al del 2019-, i el conservador Partit Social Demòcrata (PSD), que pujaria cinc punts, fins al 33%. Els pronòstics de les enquestes han obligat el primer ministre socialista, António Costa, a canviar d’estratègia i a reconèixer que caldrà arribar a acords, sense especificar amb qui. Els socialistes han deixat momentàniament de banda les diferències amb els seus antics socis parlamentaris, el Bloc d’Esquerda (BE) i el Partit Comunista Portuguès (PCP) i han centrat l’última part de la campanya en intentar esgarrapar vots al PSD, a qui acusen de voler privatitzar la sanitat pública i de rebutjar la pujada del salari mínim. Aquest canvi d’estratègia dóna mostres d’un possible tracte prioritari dels socialistes cap als antics aliats en cas de guanyar les eleccions, tot i que fins fa molt poc Costa sostenia haver-hi perdut la «confiança» després del rebuig als pressupostos el passat octubre.

Tant el BE com el PCP insisteixen en pressionar els socialistes per aconseguir un acord que permeti repetir les polítiques de la geringonça, encara que els dos partits perden força respecte al 2019, segons les enquestes. «Si hi ha una majoria d’esquerres, el Govern serà d’esquerres», va assegurar la líder del BE, Catarina Martins, poc abans del tancament de campanya. Però la suma de les tres formacions podria ser del tot insuficient per aconseguir una majoria al Parlament, cosa que obligaria a incloure en l’equació dos partits minoritaris més, l’animalista Personas, Animals, Naturaleza (PAN) i l’esquerra europeista Livre.

Per la seva banda, la dreta ha aconseguit injectar una bona dosi d’optimisme a les seves files els últims dies. El candidat del PSD, Rui Rio, ha guanyat confiança a mesura que les enquestes eren cada cop més favorables, i fins i tot ha arribat a demanar a Costa que perdi les eleccions «amb dignitat». Per aconseguir la majoria, Rio haurà d’arribar a acords amb dos partits en auge, Iniciativa Liberal i l’extrema dreta de Chega, que ha insistit en la voluntat d’entrar al Govern malgrat la negativa del líder del PSD, que aposta per un acord parlamentari. En qualsevol cas, un Executiu de dretes haurà de passar necessàriament per Chega.