El PSC pretén acabar amb les desigualtats socials a les comarques de Girona

La cap de llista del PSC per Girona, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dilluns des de Banyoles les seves propostes per acabar amb les desigualtats socials a la província, començant per un pla de xoc social i l’aprovació de la Lei del Tercer Sector Social de Catalunya.

Ella i el seu número 2, Víctor Puga, s'han reunit amb la comunitat educativa de l’escola Camins i amb la Fundació privada Mas Casdevall. «La cartera de serveis de drets socials que afecta al tercer sector és igual fa anys, amb el perjudici que això implica, sense nous serveis ni recursos», ha indicat Paneque, tot reivindicant que els socialistes van afegir «recursos extraordianaris vinculats al pressupost 2024» ,que no es va poder aprovar.

"Els socialistes vam afegir recursos extraordinaris vinculats al pressupost 2024 que finalment va decaure. En el cas de la Fundació Mas Masdevall tenen deu places residencials a punt, però no poden posar-les en funcionament per manca de recursos. És un exemple greu del que ha estat el govern d’aquests darrers deu anys en polítiques socials. No han fet front ni a les necessitats ni a la gestió del dia a dia" ha afegit Paneque.