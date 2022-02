La nova variant del coronavirus ja ha infectat la majoria dels geriàtrics catalans. Segons les dades de la Generalitat, dilluns passat més del 70% dels centres residencials de gent gran tenien un brot. I en un de cada tres, les infeccions s’estenien de manera descontrolada. Gràcies a la vacunació, el virus no causa els estralls dels inicis de la pandèmia i la mortalitat s’ha reduït de forma molt significativa. I a més, els centres tenen material de protecció. El problema, ara, és la manca de personal. Especialment davant de l’enorme nombre de baixes pels contagis i la incapacitat de cobrir-les. «Ens falten mans i els professionals estan farts», clamen els sindicats, que denuncien que qui està patint aquesta falta de personal són els ancians.

A. treballa en una residència de Catalunya i parla amb El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, però prefereix mantenir l’anonimat per por de represàlies per part dels propietaris del geriàtric. El centre està qualificat com vermell, és a dir, que s’ha registrat un brot de coronavirus que encara està fora de control, en fase d’expansió. Aquesta treballadora explica que prop de la meitat de la plantilla està de baixa, 20 empleats se n’han anat casa contagiats de coronavirus. «El problema és que no es troba personal substitut», detalla.

La manca de plantilla impacta directament en la seva feina. «Estem sobrepassats i treballant per sota de la ràtio: som una treballadora per cada 16 avis», explica A. «I això impacta directament en l’atenció que reben els avis», afegeix. Per exemple? «No podem portar-los al lavabo perquè no tenim temps, no podem fer tots els canvis posturals als que estan enllitats, i acabem donant-los el menjar fred perquè no tenim temps a escalfar-ho tot», explica. En un moment trenca a plorar. «Els avis ens ho diuen, que el menjar està gelat, però és que no tenim temps a fer-ho tot, anem corrents... No tenim temps de parlar amb ells, perquè és que si no la resta no mengen», afegeix. Especialment passa en el cas dels ancians que estan confinats, cosa que complica molt més poder disposar de temps per donar-los menjar com passa als menjadors comuns i amb tota la plantilla treballant.

«També coneixem centres que han de deixar alguns avis al llit tot el dia perquè no tenen temps d’aixecar-los a tots», afegeix el delegat sindical de la UGT a la Catalunya Central i el Vallès, Juan Carlos Delgado.