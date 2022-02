El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil ha obert una investigació per mirar de donar amb l’autor o autors que el cap de setmana passat van realitzar un acte vandàlic en unes pintures rupestres de fa uns 6.000 anys pintant-hi a sobre una bandera d’Espanya.

Els fets van ocórrer sobre l’abric del Peñón del Muerto, a Solana del Pino, un petit municipi de 300 habitants que es troba en plena Sierra Madrona, en el límit entre les províncies de Ciudad Real i Jaén.

L’alcaldessa del municipi, Josefa Poyatos, va comentar que diverses persones es van trobar amb la destrossa causada sobre un patrimoni històric tan important com és l’art rupestre, quan circulaven per la carretera que va des de Solana del Pino a Andújar (Jaén).

Allà van topar amb el dibuix d’una «gran bandera d’Espanya realitzada sobre unes pintures rupestres que estan datades entre fa 6.000 i 7.000 anys».

No és la primera vegada

Poyatos va relatar que no és la primera vegada que aquestes pintures pateixen un acte vandàlic, i ha recordat que fa 15 anys, «algun interessat es va emportar ja un tros de pedra amb algunes pintures molt singulars».

L’alcaldessa de Solana del Pino ha assenyalat que espera que la investigació pugui donar amb l’autor o els autors d’aquest «lamentable atemptat cultural» que s’ha realitzat amb «premeditació i acarnissament».

Altura de 8 metres

De fet, ha assenyalat que per poder realitzar les pintures, els autors s’han hagut de valer d’una escala, ja que l’altura de l’abric on es troben les pintures rupestres té una altura de 8 metres, i «la bandera ha sigut dibuixada cap a la meitat».

L’alcaldessa, del PSOE, ha dit que es tracta d’un acte «miserable, independentment que el dibuix sigui la bandera d’Espanya o hagués sigut un altre».

«La gent a Solana del Pino està indignada, com ho estem nosaltres a l’Ajuntament, on des de fa molts anys apostem pel turisme lligat al patrimoni cultural que ara veiem destrossat per uns descerebrats».

Poyatos ha explicat que des que es van conèixer els fets està en permanent contacte amb la viceconsellera de Cultura del Govern de Castella-la Manxa, Ana Vanesa Muñoz, per intentar solucionar aquestes destrosses.

¿Com protegir aquestes pintures?

La intenció tant de la Junta com també de la Diputació Provincial de Ciudad Real és poder esborrar el dibuix de la bandera d’Espanya, sense que faci malbé les pintures originals.

A més, han comentat que estan parlant sobre la possibilitat de protegir aquest tipus de pintures, si bé, ha reconegut que és difícil.

Es dona la circumstància que a principis del mes de gener, també a la província de Ciudad Real, a l’abric conegut com ‘La Rendija’, en el municipi d’Herencia, també van aparèixer algunes pintades vandalitzant les pintures rupestres d’aquest lloc.

Allà van aparèixer pintades en les quals es podia llegir «Aki estubo Josué», «David», «Jesús» i «MMXXI», cosa que la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa va qualificar com un «atemptat» al patrimoni cultural, que també va ser posat en coneixement de la Guàrdia Civil.