El nou capítol de la crisi interna del PP té un altre nom propi: Tomás Díaz Ayuso. El germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid ha sigut objecte del suposat espionatge ordenat des de Génova per perjudicar la imatge d’Ayuso. El motiu: possibles irregularitats en uns contractes adjudicats l’abril del 2020, durant el pitjor de la pandèmia, per adquirir mascaretes FFP2 i FFP3, per part de la Comunitat. La sospita dels col·laboradors de Génova era que Tomás Díaz Ayuso es va poder emportar una comissió per fer de mitjancer.

Però no són els únics contractes que han posat en el focus el germà de la presidenta autonòmica. El seu nom ha sortit en diverses ocasions a l’Assemblea de Madrid per altres polèmiques. Una de les últimes relacionada amb possibles irregularitats en les adjudicacions concedides a l’empresa en què treballa actualment, Artesolar Iluminación SL, especialitzada en la fabricació i instal·lació de llums led. El germà d’Ayuso treballa en aquesta companyia que té ubicada la seu a Seseña (Toledo) des del 2016 com a «project mànager», una cosa així com el responsable de vendes o del desenvolupament de negoci de l’empresa. Al novembre va ser quan el PSOE va portar el cas a l’Assemblea autonòmica, però en la legislatura anterior també ho va fer Unides Podem. DEU CONTRACTES AMB L’EMPRESA D’AYUSO El partit morat va sol·licitar a la Cambra a través de dues peticions d’informació (un mecanisme similar al del portal de transparència que hi ha a l’Assemblea per als diputats) sobre deu contractes que el Govern de la Comunitat de Madrid, en concret la Conselleria de Sanitat, havia firmat amb Artesolar Iluminación entre setembre del 2019 i març del 2020. La suma total d’aquests deu contractes, segons fonts del partit, ascendeix a 70.503 euros. Totes les adjudicacions es van fer a través de contractes menors, que es concedeixen a l’Administració per imports inferiors a 15.000 euros i per a les quals no és necessari un concurs públic, és suficient que se sol·licitin tres ofertes a tres companyies diferents i, sota uns criteris determinats, s’elegeix l’adjudicatària que només ha de presentar la factura final. La presidenta Ayuso ha reiterat en diferents ocasions que totes les acusacions que s’han abocat sobre la seva família són falses i que, a més, de moment no ha prosperat cap de les que s’han intentat judicialitzar. Tomás Díaz Ayuso és, segons el seu perfil de Linkedin, diplomat en gestió comercial i màrqueting per la Cambra de Comerç i Indústria de Madrid, i es defineix a si mateix com un professional amb 20 anys d’experiència al sector de les vendes i el màrqueting en mercats estratègics. També apareix al Registre Mercantil com a administrador únic de l’Empresa Sismedica, SL des del 3 de juliol del 2012.