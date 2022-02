Pablo Casado dona per bones les explicacions sobre els contractes a dit del germà d’Isabel Díaz Ayuso i fonts de Gènova consideren que l’expedient obert a la presidenta es podrà tancar en els pròxims dies, quan es reuneixi el comitè de drets i garanties. La notícia arriba un dia després que Casado convoqués la dirigent madrilenya a la seu nacional de Gènova i la reunió acabés de manera «infructuosa», segons fonts de la comunitat. L’objectiu era emetre un comunicat conjunt, una cosa que no van aconseguir.

En la cita, la cap de l’Executiu va oferir documentació, donada a conèixer divendres al matí en un comunicat, segons la qual Tomás Díaz Ayuso havia cobrat 55.580 euros per portar mascaretes de la Xina. L’empresa encarregada, es podia llegir en el text, va pagar al seu germà «no per una comissió» per obtenir un contracte públic, sinó per haver portat a terme treballs.

Les comissions del germà

Les hostilitats entre tots dos es van desencadenar dijous després que alguns mitjans publiquessin que la direcció nacional dels populars havia demanat espiar la política madrilenya per buscar irregularitats. Posteriorment, el secretari general, Teodoro García Egea, i també el mateix Casado van acusar públicament la seva companya de files d’intentar tapar el paper de comissionista del seu germà en contractes a dit firmats amb la Comunitat de Madrid.

Els responsables del PP nacional van relatar que, en les reunions al setembre i a l’octubre, li van demanar més informació sobre aquests negocis del seu familiar i que la presidenta mai els la va donar. Ella, en canvi, assegura que en la primera cita, amb Casado, ell li va plantejar el cas com un xantatge. O desistia en el seu afany de reclamar la data del congrés del PP de Madrid o ell trauria el «dossier» del seu germà.

L’amenaça del congrés extraordinari

A primera hora del matí d’ahir, el president del PP a Galícia, Alberto Núñez Feijóo, li va demanar explícitament a Casado que es plantegés una reunió cara a cara amb Ayuso, a soles, amb la intenció que tots dos poguessin xerrar obertament en un ambient com menys hostil millor. Feijóo li va expressar a Casado que el maneig del conflicte entre tots dos estava sent desencertat i que tots dos havien de parlar amb les seves pròpies paraules i sense la interferència dels «cercles». El líder gallec va amenaçar amb la necessitat, fins i tot, de convocar un congrés extraordinari si el seu president no feia el possible per tapar l’«hemorràgia» que està patint el PP amb aquesta guerra fratricida. En aquest conclave d’urgència, en unes primàries, s’elegiria el nou líder de la formació.

Casado va atendre la petició del líder gallec i va convocar Ayuso ahir mateix a la tarda. La direcció del PP ha informat a les 14.20 hores d’avui, en un breu comunicat, que el cap de files dels conservadors va convidar la presidenta a veure’s a la seu i que el partit «lamenta els esdeveniments dels últims dies i continuarà defensant al costat de tots els militants el millor projecte de futur per a Espanya». A les 14.55, és quan la Puerta del Sol ha apuntat que la cita va ser «infructuosa».