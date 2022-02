La ciutat separatista prorrussa de Donetsk, a l’est d’Ucraïna, va registrar ahir diverses explosions, segons diversos testimonis. L’origen de les deflagracions no està clar i no hi va haver reaccions ni per part de les autoritats separatistes ni per part del Govern ucraïnès. Paral·lelament, l’Exèrcit d’Ucraïna va informar que un dels seus soldats va morir ahir en enfrontaments amb separatistes prorussos. «Com a conseqüència d’un bombardeig, un soldat ucraïnès va resultar ferit de mort en rebre l’impacte d’un fragment d’un obús», van assenyalar les autoritats militars ucraïneses. Les forces armades d’Ucraïna i els separatistes prorussos es van tornar a acusar de nous atacs.