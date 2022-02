Segons el baròmetre del Gesop, gairebé la meitat dels espanyols, el 49,4%, creuen que els socialistes haurien d’investir Alfonso Fernández Mañueco (PP) per evitar que pacti amb Vox. Un 30,5% rebutja aquesta possibilitat i un 20,2% no sap o no contesta. Els votants socialistes també semblen tenir-ho clar: el 60,6% avalen facilitar la investidura de Mañueco.