La reunió que la direcció del PP està celebrant avui a Gènova és una mostra més que Pablo Casado s'ha quedat sense suports en el partit. No sols Alberto Núñez Feijóo li ha ensenyat aquest matí la porta de sortida, urgint-li a una dimissió, encara que sense pronunciar aquesta paraula explícitament. També els seus propis sotssecretaris li han enlletgit a l'encara president del PP que s'aferri al càrrec mentre creix l'oposició contra ell i les baronies li demanen un congrés extraordinari.

La direcció popular s'ha reunit aquest matí però davant la impossibilitat d'arribar a un acord que aconsegueixi superar la situació de bloqueig, la trobada s'ha reprès aquesta tarda. Segons ha pogut confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mateix grup editorial que Diari de Girona, de diferents fonts, membres de l'equip de Casado han amenaçat de dimitir si d'aquesta cita no surt ja la convocatòria del congrés. Fonts coneixedores asseguren que el debat sobre el conclave centra tota la discussió. Alguns sotssecretaris li estan demanant que ho avanci però l'encara líder del PP es resisteix i aposta perquè se celebra de manera ordinària, en el mes vinent de juliol.

Feijóo ha demanat avui implícitament a Casado la seva dimissió. El grup que s'ha articulat entorn d'ell exigeix la seva sortida immediata i que un Comitè Executiu Nacional nomeni a una direcció provisional perquè sigui aquesta gestora la que organitzi el congrés. Aquesta batalla és fonamental. El que intenta evitar el bloc opositor és que el secretari general o persones afins tinguin algun control sobre l'organització del congrés que ha de triar al substitut de Casado.

No obstant això, en la reunió també s'ha abordat la petició de dimissió de Teodoro García Egea, que és un clam en tot el partit. La presidenta del Comitè Electoral, Belén Hoyo, una persona molt pròxima a Casado ha plantejat que el secretari general deixi el seu càrrec per a facilitar una resolució a la crisi en la qual està immers el PP. Encara hi ha un grup de persones que intenta salvar de la crema al president del partit perquè, encara que es dona per fet que Feijóo serà el substitut, no veuen convenient que el partit quedi escapçat totalment.

Però aquesta solució ja arriba tard per a la majoria del partit que només espera, avui mateix, la marxa de Casado per a, abans d'un mes, celebrar un congrés extraordinari. El president del PP va tenir fins a la nit del diumenge la possibilitat de sacrificar a García Egea en nom d'una solució pacífica, que és el que el divendres va demanar públicament el president gallec però la va rebutjar.

L'encara president del PP havia convocat avui a la direcció popular a Gènova amb absoluta normalitat. Però ja ahir es va conèixer que començava a esquerdar-se el seu nucli dur. Fonts del partit asseguren que Ana Pastor, una de les sotssecretàries del PP, havia transmès al president popular que potser el més convenient seria celebrar el congrés extraordinari. Segons va poder constatar El Periódico de España, més persones de la direcció tenien dubtes que Casado estigui obrant de manera correcta.

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ja no ha assistit aquest dilluns a la reunió de la direcció del PP, de la qual forma part en qualitat de portaveu. Aquesta decisió ha estat molt cridanera i delata l'enfonsament del bloc de Casado, malgrat la seva decisió de seguir endavant i no fer cas als qui li demanen que dimiteixi. Almeida vol deixar el Càrrec de portaveu nacional del PP per a poder concentrar-se en la seva labor com a regidor, però buscarà que el seu canvi en l'organigrama del partit sigui pactat, segons han informat fonts del seu entorn. "No es prendrà cap decisió que no estigui pactada amb la direcció", aprecien des del seu equip.