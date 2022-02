La xarxa social de Donald Trump ja està en marxa. Des de diumenge, la plataforma impulsada per l’expresident dels Estats Units, batejada Truth Social (Veritat social, en anglès), es pot descarregar a l’App Store, la botiga d’aplicacions d’Apple, però no estarà «totalment operativa» fins a finals de març.

L’aplicació de Trump no suposa cap gran novetat tècnica, ja que utilitza el codi obert de Mastodon, una xarxa social similar a Twitter en la seva aparença i funcionament. Tot i això, el llançament de Truth Social busca acabar amb l’ostracisme al qual va ser relegat el líder conservador després d’encoratjar la insurrecció violenta del 6 de gener de 2021, en què una torba d’ultradretans van assaltar el Capitoli a Washington amb la intenció de frenar per la força la certificació de la victòria electoral de Joe Biden i fins i tot d’assassinar polítics demòcrates.

Fins aleshores, Trump havia instrumentalitzat Facebook i Twitter com cap altre polític havia fet, utilitzant les xarxes socials per comunicar-se directament amb els seus seguidors i esquivar la fiscalització de la premsa, però també com a megàfon per amplificar tota mena de conspiracions racistes i misògines. Després de les seves paraules de suport als assaltants del Capitoli, Twitter va bloquejar el compte del llavors encara president fent referència al «risc d’una incitació més gran a la violència». Facebook i Youtube (propietat de Google) també van optar per la suspensió. La llei empara la decisió de les dues plataformes, però aquest veto va reobrir un debat profund sobre la llibertat d’expressió i els seus límits a internet.

Amb Truth Social, Trump vol tornar a tenir un espai per amplificar la seva propaganda política i no dependre de les grans plataformes de Silicon Valley. «Cap a finals de març l’aplicació estarà completament operativa, almenys als EUA», va explicar Devin Nunes, excongressista republicà que va renunciar al seu càrrec per seguir Trump i posar-se al capdavant de Trump Media & Technology Group (TMTG), la seva plataforma mediàtica amb què també vol controlar la informació sense necessitat d’atendre els periodistes televisius. Fox News, la seva principal cadena aliada, va donar l’esquena a Trump quan va avalar la insurrecció violenta.

Fa cinc mesos que Trump va anunciar la iniciativa, que podria ser útil si finalment decideix presentar-se com a candidat a les eleccions presidencials del 2024. No obstant, l’inici de la seva app està sent problemàtic. De moment els usuaris només poden apuntar les dades per registrar-se i posar-se a la cua per obtenir un compte, que acumula més de 170.000 persones en espera. A més, s’han detectat diverses errades en el procés de verificació.