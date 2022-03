Pablo Casado ha afrontat el seu discurs més difícil des que va arribar a la presidència del PP, fa gairebé quatre anys. Després de set dies de crisi interna descarnada, l’encara líder nacional ha arribat a la junta directiva que convocarà el congrés extraordinari per expulsar-lo del poder intern lamentant «tot el que hagi pogut fer malament» i «la situació patida per militants i votants». «Sento la reacció que he hagut de patir –ha assegurat–, inèdita en la nostra història i que crec que no em mereixo ni mereixeria cap de vosaltres». Casado va haver de deixar per escrit en la reunió de dimecres passat amb els barons territorials que no es presentaria al següent conclave i donaria pas a un nou lideratge. El d’avui és el seu primer discurs de comiat intern. El definitiu arribarà el primer cap de setmana d’abril a Sevilla.

El líder popular ha assegurat que té «la consciència molt tranquil·la, plena d’agraïment, sense rancor ni frustració» i que ha anteposat els interessos del partit als seus en tot moment. Ha insistit en la «felicitat» per haver representat l’organització popular i haver format part de la història d’Espanya, «junt amb Fraga, Aznar i Rajoy», i ha remarcat que sempre ha intentat «treballar de manera seriosa i constructiva». La marxa de Casado de la presidència del PP es produeix després de les crítiques de tots els dirigents territorials del partit, que fa dies van exigir la seva dimissió i la del seu secretari general, Teodoro García Egea. A més d’un breu balanç del seu pas per la presidència, Casado ha demanat «un projecte d’unitat» amb què tot el partit surti «enfortit» i «no dedicar ni un minut més» a parlar d’ells mateixos i de la intensa crisi que ha provocat els moments més durs per al PP. A l’espera que Alberto Núñez Feijóo confirmi la seva candidatura, Casado ha assegurat: «El recolzaré amb la seva decisió». A més, ha recalcat que la responsabilitat del partit continua sent «canviar aquest govern» al més aviat possible, i ha augurat que estan «més a prop que mai» d’aconseguir-ho. «Desitjo tota la sort al pròxim president, tot l’encert en el seu afany i tot l’èxit», ha conclòs. Sense revelar més detalls, Casado sí que ha assegurat que «seguirà a disposició» del partit «en aquesta etapa», i ha deixat clar que «ser president del PP és un privilegi, no un de dret». I ha repetit una de les frases que ha utilitzat en més d’un discurs d’altura: «Jo no estimo Espanya perquè sigui perfecta, sinó perquè ho sigui». Per les seves paraules no és descartable, per tant, que segueixi en política. La intervenció ha estat més curta del que inicialment preveien molts dirigents, però sí que ha vogut recalcar alguns dels seus assoliments al capdavant de la presidència. Ha recordat que va arribar al lideratge del PP amb les primeres primàries celebrades a l'organització, amb un partit en xoc després de la moció de censura que va expulsar del Govern a Mariano Rajoy i en tercera posició segons totes les enquestes que vaticinaven el sorpasso de Ciutadans. També ha recalcat que des de la seva arribada “no hi ha hagut un mes de treva”, recordant que després de les eleccions de 2019 van venir les autonòmiques i municipals, la repetició electoral, i més tard les gallegues, basques, catalanes, madrilenyes i, recentment, les de Castella i Lleó. “Al mig, diversos atacs incloses mocions de censura”, ha resumit. Ha posat en valor “la fornada de nous polítics”, dels quals ha dit “estar molt orgullós”, encara que només ha posat nom a Feijóo, que acumula quatre majories absolutes.