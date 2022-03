Rússia ha informat l'Agència Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) que les seves forces militars han pres el control de la zona que envolta Zaporizhzhia, la ciutat on hi ha la central nuclear més gran d'Ucraïna, amb sis dels 15 reactors d'energia nuclear que hi ha al país. De moment, segons les informacions rebudes per l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA), els sis reactors estan "segurs" i el personal de la planta continua treballant "per proporcionar seguretat nuclear i controlar la radiació".

Les tropes russes continuen avançant i han destruït una escola a Kharviv, la segona ciutat més poblada d'Ucraïna. El servei d'emergències ha elevat a més de 2.000 els civils morts des de l'inici de la invasió russa.