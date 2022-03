"Fa mal moltíssim veure així al teu país però alhora et sents orgullosa de tot el suport humanitari que està arribant i de poder ajudar aquestes famílies a sortir d'aquest infern". Així és com Lluba Kavatsyuk, una jove ucraïnesa establerta a l'Alt Empordà, ha viscut els quatre dies de travessia per Europa al costat del seu cunyat, Adrii Shtablavyi, fins a arribar a la frontera ucraïnesa amb Polònia. Han descarregat caixes d'aliments, medicaments, roba, armilles antibales i cascos de combat per als ucraïnesos en el front o en l'exili polonès. De tornada, han salvat a tres mares amb quatre fills. Tots ells ja han estat acollits amb els seus familiars a Platja d'Aro.

La més petita a la ruta és Sofia, un nadó de 4 mesos els plors dels quals es colen a l'entrevista, els mateixos que han posat en escac el descans de Lluba i Andrii. "Farem el que puguem, sinó ja dormirem quan arribem a casa", fa broma Kavatsyuk des del volant. Va sortir des de l'Empordà la nit del passat diumenge i, des de llavors, ha estat tancada en una furgoneta creuant Europa. "Des que van començar els bombardejos, Andrii i jo necessitàvem fer alguna cosa. Ell va proposar anar al capdavant, però jo vaig pensar que podríem fer una altra cosa, ja que una persona en el front tampoc ajuda molt", explica la noia mentre Andrii continua conduint. Han fet 5.000 quilòmetres en furgoneta per a portar menjar, material sanitari i equipament militar. El reportatge sencer es pot llegir a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona.