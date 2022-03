Rússia ha anunciat un alt foc temporal a partir de les 10.00 hores de Moscou (8.00 hores en hora peninsular espanyola) per poder obrir corredors humanitaris que permetin l'evacuació de la població civil a les ciutats de Mariúpol i Volnovaja, situades a l'est de Ucraïna. L'alto el foc acabarà a les 17.00 hores (15.00 a Catalunya) i ha estat confirmat per la part ucraïnesa a través del negociador presidencial David Arajamiya a l'agència Bloomberg.

Minuts després de l'anunci, l'Ajuntament de Mariúpol ha escrit al compte de Telegram que "l'obertura del corredor humanitari i l'inici del règim de silenci per a la ciutat ja està en marxa". "Això permetrà que comenci la restauració de la infraestructura crítica de la ciutat. També serà possible proporcionar a Mariúpol productes i medicaments essencials", ha afirmat l'alcalde Vadim Boychenko. La ciutat fa dies que no té subministraments bàsics i Boychenko va alertar dijous que Mariúpol estava a punt d'una "catàstrofe humanitària". Més bombardejos i combats nocturns Les alarmes han tornat a despertar els civils ucraïnesos aquest dissabte a primera hora a Kíiv, Txernigov, Yitomir i Sumy en què ja és el desè dia d'invasió russa a Ucraïna des que el president rus, Vladimir Putin, va iniciar una operació militar al país el passat 24 de febrer. Tot i això, la Policia de Khàrkiv ha detallat en un comunicat al seu perfil oficial de Facebook que almenys 188 persones, de les quals 122 són civils i 5 són nens, han mort en bombardejos i combats. A més, 394 persones van resultar ferides en tirotejos, de les quals 290 eren civils.