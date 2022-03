El president dels Estats Units, Joe Biden, ha prohibit aquest divendres la importació d'una sèrie de productes russos, com els cereals, vodka o caviar, i ha restringit les relacions comercials amb Moscou, com a part d'un nou paquet de sancions en resposta a la invasió d'Ucraïna. En concret, Biden ha revocat l'estatus de «nació més afavorida» en el pla comercial, que negarà a Rússia els beneficis de formar part de l'Organització Mundial del Comerç (OMC). Entre els productes que la Casa Blanca ha prohibit exportar als Estats Units, també figuren els diamants, el vodka o el caviar.

D'altra banda, i en un comunicat publicat al mateix temps per la Casa Blanca, els EUA anuncien que els països del G7 també tenen previst acordar que Rússia ja no podrà obtenir finançament d'institucions financeres multilaterals, com el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial. Els Estats Units han imposat una sèrie de sancions en resposta a la invasió russa d'Ucraïna. El dimarts, Biden va vetar la importació de petroli i gas de Rússia.