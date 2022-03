Només tenia 7 anys quan Carlos Cabot va patir bullying. Ell no era conscient de la implicació que comportava la paraula, però recorda que el motiu d’aquest assetjament escolar era la seva baixa alçada. Sense ell saber-ho, Cabot començava llavors una trajectòria personal i vital que estaria marcada per la malaltia mental i per la lluita constant «per ser com els altres».

Diagnosticat a una edat molt primerenca d’un trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), aquest veí de Jaca (Osca) va patir també anorèxia i bulímia en la seva joventut. «Després d’això m’ha quedat una ansietat i depressió crònica amb etapes millors i pitjors», diu. Ara, als seus 49 anys, pateix un trastorn bipolar que l’obliga a prendre medicació i que el va apartar fa ja un temps de la seva vida laboral. «Tenia una vida plena. Viatjava molt, amb continus canvis de residència, i a Jaca vaig arribar com a director de l’hotel Barceló, però la depressió va anar anul·lant-me i em vaig veure obligat a deixar la meva feina per incapacitat», relata. L’agreujament de la seva malaltia, a més, l’ha portat a estar ingressat en algunes ocasions. Des de fa cinc anys, el seu refugi (amb permís de la seva dona, els seus fills i la seva família) està en l’escriptura i, concretament, en la temàtica de ciència-ficció. Aquesta l’ha ajudat en la seva malaltia. «La meva ment té grans llacunes de memòria, així que he desenvolupat la meva imaginació i la meva creativitat al màxim perquè en el món real em costa enormement interactuar», explica. La «incomprensió» de la societat és, precisament, el pitjor per a Cabot. «Accepto que tinc una malaltia greu, però no vull viure amagat de cara a la gent ni viure una mentida. Jo soc moltíssim més que la meva malaltia pel meu bagatge professional, personal i tinc moltes coses a oferir a la societat», compte. La seva experiència personal i el seu ímpetu l’han portat a crear una associació pro salut mental amb la qual únicament té un objectiu: ajudar. Es diu El Madroño i té caràcter nacional. «He aprofitat una feblesa per a treure la part positiva d’ella, que és l’experiència per a ajudar les persones que pateixen algun tipus de malaltia mental. Donem informació, diàleg, reconeixement, comptem amb la implicació de les empreses, i defensem una major assignació de pressupost i mitjans per part de l’Estat per als hospitals i centres de salut mental», afirma. Integració social Cabot, que ha estat voluntari de Creu Roja durant molts anys, treballa mitja jornada en tasques de suport a Improving, una empresa dedicada a la formació i consultoria on la responsabilitat social forma part de la seva estratègia. L’entitat fa costat a El Madroño i la iniciativa de Carlos. «Per a Improving, formar part d’aquest projecte ens dona l’ocasió d’ampliar el nostre coneixement i responsabilitat empresarial amb la salut mental. Les empreses juguen un paper molt important, tant a nivell de prevenció com d’integració social i laboral. Afrontem el repte amb il·lusió», assenyala.