El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, es va dirigir ahir per vídeo al Congrés dels Estats Units per agrair l’«aclaparador suport» ofert fins ara per Washington i pels nord-americans, però també, apel·lant emocionalment a traumes propis com els atemptats de l’11-S i l’atac a Pearl Harbor, els va instar a intensificar les accions.

«Els necessitem ara, els urgeixo a fer més», va dir, renovant la seva crida a establir una zona d’exclusió aèria sobre Ucraïna, però, conscient de la falta de suport a aquesta mesura tant en la Casa Blanca com en totes dues cambres, va sol·licitar també més ajuda militar i més sancions a Rússia. Tots els congressistes reunits en un auditori per seguir la transmissió van rebre Zelenski drets i amb una ovació. Disset minuts més tard el van acomiadar igual. I entre els dos aplaudiments van escoltar paraules que Zelenski havia preparat específicament per als nord-americans. En elles, per exemple, va parlar de la Muntanya Rushmore i dels ideals dels quatre presidents esculpits allà per assegurar que «Rússia ha començat una brutal ofensiva contra els nostres valors, valors humans bàsics». I va comparar els bombardejos que Ucraïna està patint des de fa tres setmanes amb els atacs a Pearl Harbor o els atemptats de l’11-S. «Ara nosaltres vivim això cada nit, durant les tres últimes setmanes, en totes les grans ciutats», va dir. «Rússia ha convertit el cel ucraïnès en una font de mort per a milers de persones», va afegir. Zelenski també va mostrar un vídeo amb què va il·lustrar com els horrors de la guerra han sacsejat i transformat la vida a Ucraïna, combinant les imatges del pròsper país fa tres setmanes amb les de bombardejos, civils morts, nens ferits, adults fugint, cadàvers en fosses... Quatre hores després, el president nord-americà, Joe Biden, va signar un paquet d’ajudes que suma 800 milions de dòlars a l’assistència a Ucraïna. Així mateix, el líder demòcrata va anunciar l’enviament de més ajuda militar, incloent-hi 800 sistemes antiaeris, 9.000 sistemes contra blindats i 7.000 peces de petit armament, així com munició. També va informar que es facilitaran drons i va assegurar que els EUA «ajudaran Ucraïna a aconseguir més sistemes antiaeris de llarg abast».