En línia amb les seves últimes resolucions en relació amb querelles presentades contra ministres o polítics, el Tribunal Suprem ha rebutjat la presentada pel secretari general de Junts Jordi Sànchez contra el diputat i encara president del PP, Pablo Casado, per un delicte de calúmnies amb publicitat, i subsidiàriament per injúries amb publicitat, per les declaracions que va fer en un míting a Saragossa, en què va dir que no li donaria lliçons de democràcia «un senyor que ha estat condemnat a 9 anys de presó, que ha destrossat un cotxe de la Guàrdia Civil i ha pujat amb un megàfon a instigar la violència contra les administracions de l’Estat».

Casado va ratificar les seves paraules en un tuit, en què va dir: «El món al revés: un delinqüent condemnat a 9 anys de presó per donar un cop a l’Estat i destrossar patrulles policials denuncia qui exigeix complir la llei i la convivència», en referència a la sentència que el mateix Suprem va dictar pel procés. El Suprem considera que les expressions controvertides «sorgeixen en una discussió pública sobre assumptes d’interès públic i que afecta persones amb rellevància pública, cosa que exclou, en principi, l’afectació de la intimitat».