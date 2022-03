El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va assegurar ahir estar obert a parlar amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, sobre un dels temes que el Govern considera tabú: la península de Crimea, territori ucraïnès que es va annexionar Moscou el 2014, i les províncies prorruses del Donbàs, en què es lliura una guerra des de fa vuit anys després de declarar-se independents. Gairebé un mes després que Rússia llancés la seva invasió, Zelenski va manifestar per primera vegada la seva disposició a «intentar abordar tot allò que preocupa Rússia» durant una entrevista difosa dilluns a la nit. Tot i això, el mandatari va reclamar poder lligar per endavant «garanties de seguretat».

«La qüestió de Crimea i el Donbàs és una història molt difícil per a tothom. Són necessàries garanties de seguretat i la fi de les hostilitats, i, una vegada que aquest bloqueig s’aixequi, parlarem», va dir Zelenski, que també va explicar que els ciutadans d’Ucraïna hauran de ratificar en referèndum els «compromisos» aconseguits amb Moscou. «Hem de fer tot el possible perquè el Donbàs i Crimea tornin a nosaltres (...) Qüestió de temps? Sí. Però aturar la guerra, ara, és la qüestió», va afegir.

Entre les exigències del Kremlin hi ha que Kíev renunciï a la seva aspiració d’entrar a l’OTAN, cosa a la qual ja s’ha resignat Zelenski, i que reconegui la independència de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, al Donbàs, i la sobirania russa sobre Crimea. Ahir el president ucraïnès va optar per jugar, una vegada més, la carta de la diplomàcia. En una conversa, primer amb el papa Francesc i després davant el Parlament italià, Zelenski no va dubtar a fer servir la seva bona oratòria i la seva habilitat retòrica, fins i tot convidant els italians a posar-se en la pell de la població ucraïnesa.

Porta d’entrada a Europa

«Mariúpol ha estat destruïda. Hi havia mig milió de persones, com a la vostra Gènova. Imagineu-vos una Gènova completament cremada després de tres setmanes de setge», va dir Zelenski, en una compareixença en què va aparèixer vestit amb el seu ja habitual color caqui i sense afaitar. «Imagineu-vos una Gènova de la qual la gent ha de fugir», va insistir utilitzant la mateixa estratègia a la qual va recórrer el seu Ministeri de Defensa, amb un videomuntatge que simulava un atac rus contra la torre Eiffel.

Zelenski, que va responsabilitzar d’aquesta guerra «una sola persona», en referència a Putin, va aprofitar la seva compareixença per llançar un missatge a tot Europa. «L’objectiu dels russos és Europa, influenciar les vostres vides, tenir el control de la vostra política i destruir els vostres valors», va afirmar. «Ucraïna és la porta d’entrada per a l’Exèrcit rus, volen entrar a Europa. Però la barbàrie no hi ha d’entrar», va continuar.

El mandatari també va llançar un dard al Govern de Roma, en afirmar que la invasió russa és possible gràcies als «diners de l’exportació del gas i del petroli» rus, que Itàlia compra -l’any passat Roma va importar el 43% del gas de Rússia-. «Estem al límit de la supervivència», va dir, afegint que l’«anterior vegada que va passar això ho van fer els nazis». Amb això, Zelenski va demanar a Itàlia més sancions i condemnes contra Moscou, un país que fins ara ha estat un aliat comercial de Rússia. I, sempre en aquesta línia, va sol·licitar que Roma impedeixi que els oligarques russos puguin passar les vacances al país transalpí. En resposta, el primer ministre italià, Mario Draghi, va assenyalar que l’actitud de Moscou és d’«arrogància» i li va assegurar que Roma vol que Ucraïna entri a la Unió Europea.