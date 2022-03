La ciutat ucraïnesa de Mariúpol –va dir la mà dreta de l’alcalde– ja està en ruïnes en un 90%. Cauen al voltant de cent bombes russes al dia, segons el seu estremidor relat. «Ens estan aniquilant com a Hiroshima però a poc a poc», postil·la en una conferència en línia en què van participar autoritats locals d’Ucraïna i d’altres països europeus en el marc de la trobada virtual que portava per títol «Els governs locals s’uneixen pel benestar i la pau». Tots els representants dels municipis ucraïnesos que hi van participar -des de Kíev a Mariúpol passant per Lviv i Dunaivtsi- van insistir a recordar als seus homòlegs occidentals la necessitat de crear una zona d’exclusió aèria per evitar els bombardejos russos i elaborar un pla concret per a garantir la incorporació d’Ucraïna a la Unió Europea (UE).

«Mariúpol és la ciutat dels herois», va afegir el tinent d’alcalde, que va substituir el primer edil de la ciutat, «pendent d’assumptes més transcendentals». «I –va afegir– una ciutat de mort, sang i llàgrimes». L’autoritat municipal xifra en més de 3.000 els civils morts a la ciutat, assetjada per tots els flancs. «Rússia està cometent un genocidi però no només contra la població ucraïnesa sinó contra moltes minories», va explicar. Zelenski s’obre per primera vegada a parlar de Crimea i el Donbàs amb Rússia