El Tribunal Regional de Rzeszów (Polònia) va decretar presó provisional per al periodista espanyol Pablo González, situació en què romandrà fins al 29 de maig, acusat d’un delicte d’espionatge per a Rússia. Així ho va explicar la dona de González, Ohiana Goiriena, que no ha pogut contactar amb el seu marit des que va ser detingut a finals de febrer i el 3 de març el Tribunal va decretar la presó provisional per un període de tres mesos fins a la celebració del judici. Goiriena va afegir que només parla amb el seu marit el cònsol espanyol a Varsòvia, que ha comunicat a la família que es troba bé físicament i anímicament i que s’ha declarat innocent de les acusacions d’espionatge.