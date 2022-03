Continua la preocupació pels nivells de radiació a les instal·lacions de la central nuclear de Txernòbil, després que Ucraïna hagi denunciat greus incendis a la zona d’exclusió, controlada per les tropes russes. Mentrestant, l’organisme rus encarregat de la protecció del consumidor, Rospotrebnadzor, va assegurar que la situació de radiació a les àrees frontereres de Rússia és «estable».

L’Exèrcit rus va aconseguir el control de la planta nuclear de Txernòbil -situada a 93 quilòmetres de Kíev- el 24 de febrer passat, el primer dia d’invasió de Rússia. Des de llavors, la preocupació ha crescut entre la comunitat internacional per tractar-se de l’escenari de l’accident nuclear més gran de la història, ocorregut el 1986, després de l’explosió del reactor 4 de la instal·lació.

La ministra per a la Reintegració dels Territoris Ocupats Temporalment d’Ucraïna, Irina Verestxuk,va assegurar que l’ocupació russa de Txernòbil pot originar una catàstrofe que no afecti únicament els ucraïnesos. «Els ocupants segueixen militaritzant la zona d’exclusió de Txernòbil. Això presenta un risc molt seriós de fer malbé les estructures d’aïllament construïdes sobre la quarta unitat de l’estació després de la seva explosió el 1986», va explicar.

Radiació a Europa

En aquest sentit, la responsable dels Territoris Ocupats va assegurar que «aquests danys conduiran inevitablement a l’entrada en l’atmosfera d’una quantitat significativa de pols radioactiva i contaminaran no només Ucraïna sinó també altres països europeus». Les tropes russes han ignorat «aquestes amenaces i continuen transportant i emmagatzemant una quantitat significativa de municions als voltants de la central nuclear», va advertir Verestxuk.

En la mateixa línia, va afegir que, a través de la ciutat de Pripiat, a uns centenars de metres de les instal·lacions d’aïllament de la central nuclear, els russos transporten diàriament desenes de tones de coets, projectils i municions de morter. Així, va mostrar la seva preocupació perquè «les forces d’ocupació russes estan utilitzant cada cop més municions velles i de baixa qualitat, cosa que augmenta el risc de la seva detonació, fins i tot durant la càrrega i el transport». A més, a la zona d’exclusió hi ha hagut grans incendis que poden tenir conseqüències greus i que no poden ser extingits perquè els efectius ucraïnesos no poden entrar a la zona.