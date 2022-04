La Policia Nacional ha desarticulat a Castelló una secta destructiva que durant anys hauria estat sotmetent als seus adeptes a tota mena d'aberracions sexuals, comeses tant sobre adults com sobre menors i fent-se amb un patrimoni que els investigadors encara estan en procés de quantificar.

De moment, són nou els detinguts, quatre homes i cinc dones, entre els quals figura el presumpte líder ‘espiritual’ de la trama, un home de 64 anys identificat com Antonio G. L., autor, entre altres coses, de dos llibres d'autoajuda revestits d'experiències sensorials i espirituals.

🚩La @policia implanta nuevos mecanismos para investigar la presencia de sectas en #España

Habilitado el correo➡sectasdestructivas@policia.es➡para comunicar hechos de forma anónima y confidencial

En la última operación se detuvo a 9 miembros de una secta destructiva #Castellón pic.twitter.com/vxAXsficzF — Policía Nacional (@policia) 1 de abril de 2022

Les detencions van ser practicades el dia 15 de març, en un ampli operatiu policial en el qual van intervenir no tan sols els investigadors, sinó també unitats d'assalt de la Policia Nacional i que ha permès recuperar nombroses proves en contra del presumpte capitost i de la resta dels integrants d'aquesta secta.

La investigació va començar fa gairebé un any després que els cossos policials rebessin una denúncia que parlava d'una secta destructiva assentada en una masia de Vistabella del Maestrat, en el Alcalatén, en la qual s'estarien realitzant pràctiques sexuals amb menors i sotmetent a violacions als adults als quals anaven captant.

Després de reunir totes les evidències contra el líder i els seus adeptes, els investigadors van decidir intervenir per detenir-los i alliberar les seves víctimes, que fins al moment són dotze, tot i que la policia sospita que els captors porten anys exercint, per la qual cosa creuen que podria haver-hi moltes més persones afectades.

La secta estava assentada, segons la investigació policial, a la Masia La Chaparra, un conglomerat format per diversos habitatges, a vuit quilòmetres i mig del nucli urbà de Vistabella, en el qual residien diversos grups familiars amb menors. De fet, és a l'interior d'aquests habitatges on el grup hauria comès els abusos i agressions sexuals. De moment, no ha transcendit si aquests delictes eren gravats i si comerciaven amb les imatges, tot i que fonts de tota solvència han confirmat a aquest diari que els investigadors han trobat centenars de fotografies i vídeos, emmagatzemats en suports informàtics, així com aparells d'enregistrament d'imatges i càmeres fotogràfiques.

Registres a la masia i una casa

La masia és un dels dos punts als quals va acudir el dispositiu policial el passat 15 de març. L'altre és un habitatge de planta i pis a Castelló, propietat pel que sembla del capitost.

Després de la detenció dels acusats, els agents van registrar simultàniament tant l'interior de la masia, com la casa de Castelló i, segons les fonts consultades per El Periódico Mediterráneo, els agents van trobar objectes sexuals de diferents tipus que empraven presumptament per a les violacions i els abusos, així com material audiovisual per a suposadament sotmetre les voluntats de les seves víctimes.

A més, la Policia Nacional ha intervingut efectes de tipus religiós que usaven en les seves ‘sessions’. A tot això se suma diners en metàl·lic, joies, rellotges i altres efectes valuosos l'origen dels quals s'està investigant, a més de molta documentació, agendes amb anotacions de persones i moviments bancaris.

Els agents no tan sols hauran d'analitzar ara l'abundant documentació intervinguda, de la qual podrien sortir més proves del finançament de la secta i de la presumpta apropiació de béns i diners de les seves víctimes, sinó també el material audiovisual confiscat, que podria ajudar a descobrir a més persones que hagin pogut acabar en mans d'aquest grup criminal.

Les persones que vivien en la masia, que disposava de piscina i on escassejaven les noves tecnologies, a penes es relacionaven amb els veïns de Vistabella i tractaven de mantenir una vida pròxima a la naturalesa, produïen bona part dels seus aliments -tenien un hort propi- i també fabricaven productes artesanals, entre altres, de ceràmica i de fusta.