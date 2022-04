Pablo Casado es va acomiadar del PP com volia, amb un discurs final al congrés extraordinari en què Alberto Núñez Feijóo prendrà el testimoni. «Cedeixo el timó», va assegurar el fins ara president nacional, que deixarà l’escó i totes les responsabilitats en el PP, revelant que el dirigent gallec li va oferir continuar en la nova etapa i ell ho va rebutjar. «Me’n vaig per tornar a Isabel, Paloma i Pablo tot el temps que els ha tret la política», va assegurar en referència a la seva dona i els seus dos fills. Va advertir, això sí: «Tornaré per al que necessiteu».

Defensant «haver dit sempre la veritat, costés el que costés» (en un missatge clar per defensar la seva postura en la crisi interna amb Isabel Díaz Ayuso), el president del PP durant els últims quatre anys (s’haguessin complert al mes de juliol) va assegurar que « tot ha valgut la pena». En tot cas, li va posar la catifa vermella al seu successor, de qui va dir que és «un bon gestor, un bon polític i un bon amic».