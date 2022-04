El canvi de rasant de l’Aragó no ha alterat el timing de la candidatura espanyola per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. El COE, que va comunicar dilluns per carta als presidents espanyol, català i aragonès «la proposta presentada, debatuda i acordada per la Comissió Tècnica», va mantenir la reunió de ratificació prevista per a ahir malgrat la plantada de Javier Lambán. El secretari d’Estat per a l’Esport, José Manuel Franco; la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, van validar allò pactat la setmana passada situant la pilota a la teulada de l’Aragó.

«Esperem i confiem que el Govern de l’Aragó se sumi a aquesta proposta», assenyalava el comunicat de premsa del COE, acompanyat per una foto eloqüent: els tres representants governamentals asseguts en una taula al costat de la cadira buida, amb els documents per signar, reservada per a l’Aragó. Lambán, que ja havia plantat Pere Aragonès al gener en una altra reunió per parlar dels Jocs, va anunciar que el seu govern tampoc assistiria a aquesta trobada, argumentant que estaven en desacord amb el que havien pactat. «Estava completament debatut i acordat. Ha estat una sorpresa que es desmarqués el president Lambán després de sis reunions. Això ho ha d’explicar ell, jo com a responsable del COE el que he de fer que és liderar», va comentar Blanco. «Si rebem una proposta de l’Aragó ja s’estudiarà», va afegir. «Bona proposta» Abans d’entrar a la reunió, Vilagrà va assegurar que era a Madrid «per tancar definitivament un acord» i que no estava disposada a «obrir el debat» per incloure l’Aragó. «Hem tingut sis reunions tècniques en què hem negociat i finalment tancat una proposta. El COE ens ha citat precisament per signar aquest acord i és el que venim a fer». Va indicar que en aquestes sis reunions tècniques «s’han valorat totes les propostes» i s’ha arribat a «una entesa, una bona proposta des del punt de vista competitiu i de possibilitats de guanyar, de ser seleccionada per a la candidatura olímpica». «Estem satisfets amb aquest acord i hem vingut a tancar-lo definitivament des d’un punt de vista polític», va afegir. Per part seva, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, signarà dilluns el «decret d’impuls de la convocatòria de la consulta» sobre la candidatura. Amb la firma d’Aragonès, s’aprovarà la iniciativa institucional per convocar una consulta popular no ratificada, un decret en què només es concretarà l’àmbit territorial de la consulta.