El comissari jubilat José Manuel Villarejo va gravar el 8 de juliol del 2014 el magistrat Fermín Echarri, que ara forma part del tribunal que el jutja a l’Audiència Nacional, en el seu intent de salvar de la justícia el comerciant d’armes hispanolibanès Abdul Rahman El Assir, amic de Joan Carles I. El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha tingut accés a la gravació, amb una durada d’uns 15 minuts, en què el magistrat rebutja qualsevol estratègia amb el policia, que, segons va anotar en les seves agendes intervingudes per ordre de la Fiscalia Anticorrupció, va arribar a pactar el cobrament d’una comissió, de fins a 25.000 euros, amb l’empresari hispanolibanès, en crida i cerca per la justícia espanyola des del 6 de març del 2020.

«Jo ja estic en una fase processal en què ja no puc fer res. És a dir, la feina del jutge d’instrucció s’ha acabat. Quan dictem la interlocutòria de continuació de procediment abreujat, jo ja poc puc fer. I més venint de l’Audiència [Provincial de Madrid] com ve». Així va respondre el magistrat, com es pot escoltar en la gravació, responent a preguntes de Villarejo, que diu que el procediment contra El Assir tenia interès per a la Policia.