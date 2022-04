En les últimes hores s’està sentint a parlar de nou en política del concepte «cordó sanitari», després que aquest diumenge quedés demostrada la pujada de Marine Le Pen en la primera volta de les eleccions a França, amb un 23,4% dels vots.

En política, fer un cordó sanitari és sinònim d’aïllar o marginar un o més partits per evitar tant sí com no que arribin al poder. Normalment, això se sol practicar contra l’extrema dreta, i s’ha portat a terme a França i Alemanya.

En el cas francès, les formacions socialistes, conservadores i ecologistes s’han posat d’acord per tancar files amb Emmanuel Macron, per tal que Le Pen no pugui governar amb l’ajuda del radical Éric Zemmour (amb el 7,1% dels vots). Així, la resta de partits posen per davant els seus principis democràtics i la seva prioritat d’evitar que la ultradreta arribi al poder al seu país.

Difícil d’aplicar a Espanya

A Espanya, s’ha posat sobre la taula en diverses ocasions l’opció de fer un cordó sanitari a Vox, malgrat que el PP no ha dubtat a pactar amb el partit d’extrema dreta per governar en comunitats autònomes i ajuntaments.

El cas més recent és el de Castella i Lleó, on Vox ha entrat per primera vegada en un govern autonòmic. La Junta d’Alfonso Fernández Mañueco (PP) compta amb tres consellers de Vox dels onze que té en total.

A Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) va acceptar els vots de Vox per ser investida presidenta de la comunitat, tot i que no van arribar a entrar en el seu govern. El mateix va passar amb l’actual president de la Junta d’Andalusia, el popular Juanma Moreno.

Al Parlament de Catalunya, on Vox té 11 diputats de 135, tots els partits practiquen activament l’aïllament i la marginació del grup d’Ignacio Garriga, excepte el PP i C’s (amb tres i sis diputats, respectivament).

Por de cara a les generals

De cara al futur, s’espera que després de les pròximes eleccions generals es repeteixi la col·laboració de la dreta del PP amb l’extrema dreta de Vox, en el cas que Alberto Núñez Feijóo necessités els vots del grup de Santiago Abascal per governar Espanya.

Això preocupa especialment l’actual executiu de Pedro Sánchez, que després de la primera volta de les eleccions franceses ha demanat expressament a Feijóo que segueixi l’exemple del país veí.