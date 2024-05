Cau una banda criminal amb ramificacions a Girona que concertava parelles de fet amb immigrants irregulars

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que es dedicava a concertar parelles de fet fraudulentes a Catalunya. Els agents han detingut 11 persones relacionades amb el grup criminal a Barcelona i Girona. Entre elles, el líder de l'organització que hauria inscrit almenys 77 parelles falses entre ciutadans i immigrants en situació irregular mitjançant documentació falsificada. Per fer-ho, abonaven 8.000 euros als ciutadans espanyols per inscriure's amb immigrants irregulars als que exigien 12.000 euros per gestionar les inscripcions als registres oficials per regularitzar la residència. La policia ha arrestat 37 persones més per falsedat documental.

La investigació que ha culminat amb la desarticulació de la banda va començar el maig de l'any passat. La policia va descobrir que hi havia una entramat, perfectament estructural, integrat per dos grups establerts a les províncies de Barcelona i Girona amb ciutadans de nacionalitat espanyola i marroquina.

L'organització afavoria la immigració irregular amb el tràfic de persones i la concertació de parelles fraudulentes entre ciutadans espanyols i immigrants marroquins i algerians, utilitzant documentació falsa per a la seva inscripció al registre de parelles de fet de Catalunya.

Amb aquest sistema, els migrants obtenien el permís de residència com a familiar de comunitari. La organització tenia dos grups de captació. El primer es dedicava a localitzar i atraure ciutadans de nacionalitat espanyola que estiguessin disposats, a canvi de 8.000 euros, a inscriure's com a parelles amb aquests immigrants de forma irregular. L'altre grup s'encarregava de captar ciutadans de nacionalitat marroquina o algeriana en situació irregular que residien a Espanya, França o Bèlgica que estiguessin interessats, previ pagament de 12.000 euros, a regularitzar la seva situació al país.

L'entramat tenia una flota de vehicles i conductors especialitzats a desplaçar-se per territori nacional, així com per França i Bèlgica per recollir els immigrants que captaven i introduir-los de manera clandestina a Espanya a canvi de quantitats que anaven dels 1.000 als 1.500 euros.

Pisos de "seguretat" a Figueres

Un cop aquí, els allotjaven en pisos de seguretat que la xarxa tenia a Figueres, on pagaven 50 euros diaris per viure amuntegats. Aquí els amagaven el temps necessari per fer els tràmits pertinents per poder-los inscriure fraudulentament com a parelles de fet al registre.

L'organització instruïa als immigrants sobre el que havien de fer i diu, els documents falsos que havien de presentar i, fins i tot, els acompanyava als diferents organismes competents. Quan s'acabaven els tràmits, els tornaven de nou als seus domicilis de França o Bèlgica.

Les investigadors han pogut acreditar que la xarxa hauria inscrit unes 77 parelles de fet fraudulentes al registre de parelles estables de Catalunya i haurien detectat un total de 63 expedients amb documentació falsa.

Del total de 48 detencions, el gruix s'ha dut a terme a Sant Adrià del Besós (21) i Cornellà de Llobregat (22) però també se n'han fet dues a Barcelona i tres més a Girona.

Se'ls atribueixen els delictes de pertinença a grup criminal, afavoriment de la immigració il·legal i falsedat documental. Entre els detinguts, hi ha el líder de la banda.