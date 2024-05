Una quinzena de comerços de Banyoles volen traspassar el negoci per manca de relleu generacional

Una quinzena de comerços de Banyoles volen traspassar el negoci per falta de relleu generacional i han demanat ajuda al punt d'atenció de Reempresa que té l'Ajuntament. La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, ha explicat que el més important per garantir la continuïtat és que els propietaris "no abaixin el ritme" i així els nous propietaris mantinguin el volum de negoci. En l'últim mes, aquest servei ha aconseguit que tres establiments no abaixin la persiana després d'un canvi de mans a la capital del Pla de l'Estany. Es tracta del restaurant Can Garriga, l'empresa de telefonia Connecta'm i Dolça Festa.

Des de fa deu anys a la demarcació de Girona hi ha el servei Reempresa que s'encarrega de buscar nous empresaris a negocis que busquen un traspàs de la propietat. Des del 2021 l'Ajuntament de Banyoles compta amb un punt d'atenció del servei i ja ha aconseguit que set negocis de tota la comarca no abaixin la persiana amb l'entrada de nous propietaris.

En l'últim mes, a la capital del Pla de l'Estany, s'han tancat tres traspassos. Un d'ells és el restaurant Can Garriga, que tenia uns 70 anys d'història. Ara, seguirà obert a mans del responsable d'una rostisseria del municipi. Per la seva banda, l'empresa de telefonia Connecta'm (que abans tenia el nom de Wifiboo) ha passat a mans de dues noies que havien treballat en una altra empresa telefònica. A partir d'ara s'encarregaran d'aquest establiment per la jubilació dels seus antics amos.

Per últim, el comerç Dolça Festa que també hi ha al nucli antic del municipi també canviarà de mans. En aquest cas, no és per jubilació sinó per canvi de domicili de la propietària. Malgrat tot, està satisfeta de poder comptar amb algú a qui deixar el negoci i evitar el tancament del local.

Tot i així, el servei de Reempresa gestiona entre quinze i vint casos d'empreses que volen tancar al Pla de l'Estany per la falta de relleu generacional. Majoritàriament són comerços, com ara una perruqueria, una llibreria o una bugaderia. De tota manera, també hi ha altres tipus de negocis, com ara una empresa que treballa amb acer inoxidable. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Banyoles, Anna Tarafa, destaca que el servei "és molt actiu" i cada mes "entren peticions noves" de negocis que volen traspassar.

Discreció i confidencialitat

El servei Reempresa busca empresaris que volen traspassar el negoci i també emprenedors que volen donar continuïtat a algun establiment. De tota manera, Tarafa assegura que la clau del servei és "la discreció" que donen, ja que no donen detalls del negoci fins que hi ha un interès ferm del candidat a continuar.

A partir d'aquí, estudien la viabilitat de les empreses i també que els emprenedors interessats en agafar el relleu tinguin la capacitat econòmica per seguir. Quan es compleixen els requisits, el servei dona una petita informació als emprenedors interessats i informen als propietaris dels establiments dels candidats. Una vegada es concreta més l'oferta, els dos interessats es posen en contacte i des de Reempresa se'ls acompanya fins tancar el tracte.

Tarafa assegura que una de les claus per garantir la continuïtat dels negocis és no abaixar el ritme de vendes per tal que els interessats vegin el potencial de negoci que té i també tinguin garanties de la seva supervivència una vegada se signi el traspàs.