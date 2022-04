El fantasma de la violència a Nova York va agafar forma ahir al matí, en plena hora punta, al metro. Almenys 16 persones van resultar ferides, deu per trets, en un incident que es va produir en un vagó de metro i en una estació a Sunset Park, a Brooklyn. El succés va generar por a la ciutat i el sospitós encara no ha estat detingut ni identificat públicament per les autoritats. La comissionada de la policia, Keechant Sewell, va assegurar que no s’investiga el que ha passat com un acte de terrorisme, encara que també va matisar que es desconeix el motiu de l’atac i que «no es descarta res».

Segons la reconstrucció dels fets que va fer Sewell i altres autoritats, l’atac es va iniciar poc abans de dos quarts de nou del matí en un tren de la línia N que es dirigia a Manhattan. En sortir de l’estació del carrer 59, l’atacant, que portava una armilla de construcció verda i una dessuadora amb caputxa de color gris, es va col·locar una màscara de gas, va llançar un artefacte de fum al vagó i va obrir foc. Va continuar disparant una vegada que el comboi va arribar a l’estació al carrer 36, on imatges gravades pels testimonis mostren el caos. La policia va anar a aquesta parada i allà es van localitzar els ferits, que van ser traslladats a hospitals. Dels 10 viatgers que van rebre trets, cinc es troben en condició «crítica però estable». Sewell va dir que tots estan fora de perill. Les primeres informacions no oficials asseguraven que al lloc dels fets els artificiers van localitzar diversos artefactes explosius que no havien detonat. La policia va assegurar poc abans de les 10 del matí que no quedaven artefactes explosius actius a l’estació.